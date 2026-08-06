Такер Карлсон обвинил руководство США во лжи о военной операции против Ирана Карлсон заявил, что власти США лгут о военной операции против Ирана

Москва6 авг Вести.Руководство Соединенных Штатов лжет по поводу военной операции против Ирана. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

Видео было опубликовано на YouTube-канале журналиста.

Наши лидеры откровенно лгут нам [говоря]: "Это связано с иранской ядерной программой". Это не имеет никакого отношения к иранской ядерной программе, которую вы, по вашим словам, уничтожили прошлым летом. Очевидно, вы лжете сказал Карлсон

Он сравнил отношения населения страны с властями с отношениями между супругами. Карлсон задал своим зрителям вопрос, что бы они делали, если бы их супруг лгал им, и на вопрос, где он был на прошлой неделе, ответил бы, что был в рабочей командировке, хотя на самом деле он был в Барбадосе. Журналист отметил, что такое наверняка бы серьезно отразилось на отношениях.

Почему-то в ситуации с нашими лидерами мы не придерживаемся такого подхода, мы позволяем им лгать и наказывать нас за ложь резюмировал Карлсон

5 августа американский лидер Дональд Трамп заявил, что результаты переговоров между Вашингтоном и Тегераном могут стать известны в течение ближайших 48 часов. Глава Белого дома сказал, что стороны якобы добились значительного прогресса, а решение об открытии Ормузского пролива может быть принято уже совсем скоро.