Москва7 мая Вести.Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что операция Соединенных Штатов против Исламской Республики провалилась.

Он подчеркнул, что теперь Вашингтон вынужден перейти к операции Fauxios, что может быть комбинацией определения "фальшивый" (faux) и названия портала Axios, который ранее писал о контактах американских представителей с Галибафом.

Операция "Доверься мне, брат" провалилась написал Галибаф в соцсети X

Ранее он заявил в аудиообращении к народу, что Вашингтон использует морскую блокаду, экономическое давление и медийную кампанию, стремясь разрушить единство иранцев и заставить Тегеран капитулировать.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры Вашингтона и Тегерана в последние 24 часа шли "очень хорошо". Он утверждает, что Исламская Республика приняла предложение об отказе от разработки ядерного оружия.

Портал Axios со ссылкой на источники передает, что США находятся на пороге заключения с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании.