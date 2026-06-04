Оэунс: я с удовольствием поддержала бы Карлсона как кандидата в президенты США

Оэунс заявила, что поддержала бы Карлсона на президентских выборах в США Оэунс: я с удовольствием поддержала бы Карлсона как кандидата в президенты США

Москва4 июн Вести.Журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что с готовностью поддержала бы на выборах президента США своего коллегу Такера Карлсона.

Об этом она сказала в интервью ведущему RT Рику Санчесу. По ее словам, Карлсон был бы хорошим лидером.

При этом сама журналистка призналась, что могла бы возглавить страну только в качестве диктатора, поскольку не хочет иметь дел с конгрессом.

Ранее палата представителей США приняла резолюцию, направленную на ограничение полномочий президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в конфликте с Ираном.