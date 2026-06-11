Москва11 июн Вести.В США ведутся дискуссии об отказе от двухпартийной системы. Об этом заявила в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову бывшая американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей США от Республиканской партии в 2021-2026 гг.

К сожалению, в 250-ю годовщину образования Соединенных Штатов Америки наблюдается сильное разделение. И это то, что огорчает многих из нас и что мы хотели бы изменить Двухпартийная система в Америке, состоящая из республиканцев и демократов, - это большая проблема. Это по сути похоже на командные виды спорта, где одна страна носит красную майку, а другая синюю. И они борются друг с другом, несмотря ни на что сказала она

По ее словам, на данный момент в США наблюдается тенденция объединения независимых избирателей.

В Америке быстро набирают обороты тенденции объединения независимых избирателей с обеих сторон политического спектра, которые начинают говорить, что нам нужно отказаться от двупартийной системы, нужно объединиться, сосредоточиться на том, что хорошо для американского народа в целом и чтобы больше не было никакого разделения. Я надеюсь, что такая позиция будет набирать все большую популярность добавила политик

Ранее в интервью Грин заявила, что США должны признать факты агрессии и вмешательства в дела других стран.