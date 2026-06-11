Москва11 июн Вести.США должны продолжать добиваться прекращения украинского конфликта и установления мира на Украине. Об этом заявила в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову бывшая американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей США от Республиканской партии в 2021-2026 гг.

Она напомнила, что достижение мира на Украине было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.

Я думаю, что нам следует продолжать искать мира и добиваться прекращения войны, чтобы обе страны могли заниматься своим развитием, и это было бы хорошо для всего мира. Дополнительные санкции ни к чему не приведут. Дополнительные санкции на самом деле вредят и продолжают разделять страны, создавая больше проблем для обычных людей. Это вредит их экономике, это вредит торговле, и это то, что подпитывает инфляцию не только здесь в Америке, но и во всем мире заявила Тейлор Грин

Сам Дональд Трамп на днях заявил, что представители США готовы участвовать в урегулировании конфликта на Украине.