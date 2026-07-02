Москва2 июл Вести.Ни у кого в США нет реальной возможности создать значимую третью партию из-за политической традиции и необходимости тратить десятки миллиардов. Такое мнение ИС "Вести" выразил эксперт, политолог-американист Малек Дудаков, комментируя слова журналиста Такера Карлсона о намерении создать новую партию в своей стране.

Он добавил, что существованию двух политических партий благоволит и мажоритарная электоральная система США.

Никакой реальной возможности создать значимую третью партию в Соединенных Штатах Америки ни у одного из них нет. По разным причинам: есть политическая традиция, есть необходимость потратить огромные деньги - там даже речь идет, наверное, не про миллиарды, а про десятки миллиардов долларов, чтобы прорвать этот самый "брандмауэр" из двух партий и ворваться как третья партия на политическую арену. И в-третьих, американская электоральная система мажоритарная, с выборами традиционно в один тур – она благоволит образованию именно двух полюсов в рамках политической системы: один более правый, другой более левый рассказал Дудаков

Он напомнил, что в США было много попыток создания "третьей партии", но их существование было недолгим.

Исторически, как мы знаем, в Америке было очень много попыток создания третьих партий: прогрессивная партия Тедди Рузвельта, партия реформ Росса Перо в девяностые годы. Ни один из таких проектов долго не проживал заявил Дудаков

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что планирует приложить все усилия для создания третьей политической силы в США. По его мнению, существующая политическая система не дает избирателям реального выбора.