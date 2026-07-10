Москва10 июл Вести.Президент США Дональд Трамп действительно хочет решить вопрос по украинскому треку. Об этом помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил в эксклюзивном интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко, отвечая на вопрос о возможном мирном урегулировании. При этом, по его словам, договариваться не хотят в Европе.

Трамп и Штаты, они действительно хотят решить вопрос и хотят договориться. Евронацисты в Европе никоим образом не хотят договориться. Они делают все, чтобы даже если Украина согласна договориться, чтобы этого ни в коем случае не произошло. И, конечно, они влияют на команду Зеленского самыми разными способами, в том числе и финансово, и материально, и военным [способом], и так далее. Конечно, хотелось бы, чтобы без военных договориться и решить сказал Николай Патрушев

Ранее стало известно, что Вашингтон не сообщил Москве о каких-либо изменениях своей позиции по урегулированию украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.