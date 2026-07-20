Макгрегор: ВС России оперативно уничтожают все, что ВСУ выводят на поле боя

В США поразились скорости уничтожения ВС РФ украинской техники Макгрегор: ВС России оперативно уничтожают все, что ВСУ выводят на поле боя

Москва20 июл Вести.Экс-полковник американской армии Дуглас Макгрегор заявил, что российские вооруженные силы эффективно и быстро уничтожают все, что Украина выводит на поле боя.

В эфире YouTube-канала аналитик отметил, что последние данные о потерях украинских войск являются весьма тревожными. Он описал ситуацию как "гигантскую газонокосилку", постоянно движущуюся по полю боя, и добавил, что российская армия уничтожает украинскую технику и силы, что ведет к потере возможности для дальнейших боевых действий.

Кроме того, Макгрегор обратил внимание на то, что ни руководство Украины, ни их западные союзники не проявляют особой озабоченности относительно состояния армии Украины. Он выразил сожаление, что в сложившейся ситуации никто не стремится остановить конфликт.

Ранее Макгрегор заявил, что российские оружейники разработали и внедрили эффективные контрмеры против вооружений, поставляемых западными странами Вооруженным силам Украины (ВСУ).