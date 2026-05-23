Макгрегор: Киев потеряет армию за несколько часов, если решится на наступление

Макгрегор: Киев быстро потеряет армию, если попытается начать наступление Макгрегор: Киев потеряет армию за несколько часов, если решится на наступление

Москва23 мая Вести.Киев может потерять армию за несколько часов, если решится начать наступление, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

Дроны стали единственной военной опцией Киева, отметил Макгрегор.

Они не могут начать наступление на земле. За несколько часов они потеряют всех подчеркнул Макгрегор

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют наступательных возможностей.

Эксперт заявил, что европейские поставки оружия также не могут изменить стратегическую обстановку в зоне специальной военной операции (СВО).

Между тем в докладе, подготовленном Пентагоном и госдепартаментом США, отмечено, что Вооруженные силы (ВС) России сохраняют общую стратегическую инициативу в ходе СВО на Украине. Киевский режим сталкивается с нехваткой техники и боеприпасов.