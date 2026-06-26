Аналитик Макгрегор заявил о разработке РФ контрмер против украинских вооружений Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия разработала контрмеры против оружия ВСУ

Москва26 июн Вести.Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российские оружейники разработали и внедрили эффективные контрмеры против вооружений, поставляемых западными странами Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Такое заявление аналитик сделал в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Экс-сотрудник Министерства обороны США отметил, что украинские войска сталкиваются с трудностями при попытках продвижения и вступления в непосредственный бой с российскими бойцами.

Русские разработали <…> контрмеры против украинцев подчеркнул Макгрегор

В качестве примеров успешных российских разработок эксперт назвал достижения в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также инновации в зенитных ракетных комплексах (ЗРК), которые способны уничтожать широкий спектр воздушных целей.

Военные действия претерпели фундаментальные изменения констатировал аналитик

Ранее Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России поразили в Харьковской области крупный логистический центр "Новой почты", который использовался ВСУ для хранения вооружения, беспилотников и комплектующих к ним.