Москва26 июнВести.Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российские оружейники разработали и внедрили эффективные контрмеры против вооружений, поставляемых западными странами Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Такое заявление аналитик сделал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Экс-сотрудник Министерства обороны США отметил, что украинские войска сталкиваются с трудностями при попытках продвижения и вступления в непосредственный бой с российскими бойцами.
Русские разработали <…> контрмеры против украинцевподчеркнул Макгрегор
В качестве примеров успешных российских разработок эксперт назвал достижения в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также инновации в зенитных ракетных комплексах (ЗРК), которые способны уничтожать широкий спектр воздушных целей.
Военные действия претерпели фундаментальные измененияконстатировал аналитик
Ранее Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России поразили в Харьковской области крупный логистический центр "Новой почты", который использовался ВСУ для хранения вооружения, беспилотников и комплектующих к ним.