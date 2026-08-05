В Австрии заявили о смещении приоритетов Киева в сторону перемирия Полковник Рейснер: Киев сместил фокус с возврата территорий на прекращение огня

Москва5 авг Вести.Руководство Украины в преддверии зимнего периода сместило фокус с требований о возврате территорий на достижение договоренностей о прекращении огня. Об этом заявил австрийский военный эксперт, полковник Генерального штаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

По словам офицера, Украина оказалась в крайне сложной обстановке. Аналитик в интервью телеканалу N-TV обратил внимание, что предстоящие холода станут для страны значительно более тяжелым испытанием, чем предыдущие, поскольку в результате поражения объектов инфраструктуры местная энергетика не способна выработать достаточный объем электричества для обогрева.

Рейснер подчеркнул, что именно эти обстоятельства вынудили украинские власти отказаться от прежних максималистских условий.

Речь уже не идет о возвращении территорий. Зеленский требует лишь перемирия отметил полковник

Кроме того, представитель австрийского Генштаба указал на продвижение российских сил по всей линии соприкосновения. Он уточнил, что ключевые наступательные действия продолжаются на центральном участке фронта, в то время как на южном направлении фиксируется движение в сторону Запорожья, а на севере под постоянным огневым воздействием находятся Сумская и Харьковская области.

Ранее первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Вооруженные силы (ВС) России увеличили интенсивность ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в 2025 году.