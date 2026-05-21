Москва21 маяВести.Украине придется пойти на уступки и принять условия Москвы для прекращения конфликта.
Об этом пишет венгерское издание The European Conservative (TEC).
В материале говорится, что мир для Киева возможен только при принятии ряда болезненных условий. По оценкам аналитиков, изначально у украинской стороны не было шансов на победу над Россией. Неравенство ресурсов между Москвой и Киевом изначально сделало невозможным военный успех второго.
Возможность завершить конфликт в 2022 году с меньшими потерями для республики уже безвозвратно упущена, заключается в статье.
Ранее турецкий политический обозреватель Бурак Каплан заявил, что Киев начинает осознавать военное и психологическое поражение, приближаясь к пределу своих возможностей.