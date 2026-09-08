Колесник: условия мирного урегулирования будут ухудшаться для Украины каждый раз

"Дальше будет хуже": в ГД ответили, что грозит Украине при отказе заключить мир Колесник: условия мирного урегулирования будут ухудшаться для Украины каждый раз

Москва8 сен Вести.Условия мирного урегулирования будут ухудшаться для украинской стороны каждый раз, если киевский режим продолжит затягивать переговорный процесс. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам политика, Запад уже предлагает Киеву варианты сделок, которые являются более жесткими, чем те, что обсуждались ранее.

Американцы привезли Киеву еще более худшие для них варианты [заключения мира], чем были раньше. У нашего президента позиция четкая: исходя из реалий на земле. И США признают успех ВС РФ на фронте. Если этот момент Киев упустит для заключения мира, дальше будет еще хуже уверен Колесник

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не исключает возобновления трехсторонних переговоров по вопросу украинского урегулирования. При этом он отметил, что о сроках и месте таких переговоров говорить пока рано.