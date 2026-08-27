Галузин заявил, что Киев ухудшил свои переговорные позиции МИД РФ: Киев тактикой террора ухудшил свои переговорные позиции

Москва27 авг Вести.Киев ухудшил собственные переговорные позиции, обратившись к диверсионно-террористической тактике против гражданского населения. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что отдельные предложения, которые российская сторона была готова юридически и практически прорабатывать, потеряли актуальность.

Тем самым киевский режим объективно ухудшил свои переговорные позиции сказал Галузин

Заместитель главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Сергей Кислица ранее сообщил о готовности Украины продолжать переговоры с Москвой и Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта.

Между тем журнал American Conservative отметил, что Киеву придется вернуться за стол переговоров с РФ, вероятно, на гораздо худших условиях, чем в 2022 году.