Москва27 авгВести.Киев ухудшил собственные переговорные позиции, обратившись к диверсионно-террористической тактике против гражданского населения. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что отдельные предложения, которые российская сторона была готова юридически и практически прорабатывать, потеряли актуальность.
Тем самым киевский режим объективно ухудшил свои переговорные позициисказал Галузин
Заместитель главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Сергей Кислица ранее сообщил о готовности Украины продолжать переговоры с Москвой и Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта.
Между тем журнал American Conservative отметил, что Киеву придется вернуться за стол переговоров с РФ, вероятно, на гораздо худших условиях, чем в 2022 году.