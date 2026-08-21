В США заявили, что политический кризис на Украине мешает миру с Россией

В США оценили ситуацию на Украине В США заявили, что политический кризис на Украине мешает миру с Россией

Москва21 авг Вести.Внутриполитическая нестабильность на Украине может сделать заключение мирного соглашения с Россией в ближайшее время маловероятным. Об этом американский обозреватель Дженнифер Кавана пишет в статье для UnHerd.

По ее мнению, ослабление политического влияния главы киевского режима Владимира Зеленского способно помешать реализации условий возможного мирного соглашения, особенно если оно будет предусматривать территориальные или иные уступки со стороны Украины.

Внутриполитическая нестабильность делает заключение мирного соглашения в ближайшей перспективе маловероятным говорится в публикации

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас нет предпосылок для оптимизма в вопросе мирного урегулирования из-за позиции киевского режима. Обстановка на фронтах хорошо известна, а специальная военная операция продолжается, заявил он накануне.