Лукьянов считает, что Украина не демонстрирует готовность к переговорам Лукьянов: на сегодня нет признаков готовности Украины к переговорам

Москва4 сен Вести.Признаков готовности Украины к переговорам на сегодня не наблюдается. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

После того, как Украина поймет, что воевать дальше бессмысленно и будет только хуже, я думаю, что воля к переговорам возникнет реальная. Но на сегодняшний день таких признаков нет, все заявления, которые делает [глава киевского режима Владимир] Зеленский о якобы желании переговоров, это не про желание переговоров. Это про желание оказать нажим на партнеров в духе "вы же видите, мы же готовы, вот завтра все, останавливаемся, ну видите, с кем мы имеем дело, они же нет". Но любые войны рано или поздно заканчиваются необходимостью зафиксировать результат. Пока мы далеки от этого отметил Лукьянов

Российская сторона по-прежнему не исключает возможности диалога с Украиной. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сохраняют готовность к переговорам с Зеленским и готовы принять его в Москве.