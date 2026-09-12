Москва12 сенВести.Лишь небольшая часть населения Украины верит в миротворческие стремления главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил источник ТАСС в пророссийском подполье.
На повестке дня встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в первую очередь для Киева стоял вопрос о военной помощи. Именно по этой причине Зеленскому нужна эта встреча. Поэтому на Украине мало кто верит, что Зеленский реально пытается договориться о мире, в том числе на встречах с европейцами и американцамиприводит ТАСС слова источника
Уиткофф и Кушнер 5 сентября посетили Москву, где их принял президент Владимир Путин.
Затем 6 сентября американские посланники встретились в Киеве с Зеленским. По словам депутата Верховной рады Украины Анны Скороход, представители США привезли Украине условия мира, которые оказались хуже предыдущих.