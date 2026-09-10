Москва10 сен Вести.Депутат Верховной рады Дмитрий Микиша назвал предложения, переданные Киеву представителями США, фактически условиями капитуляции Украины. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Суперпозиция".

Украинский нардеп прокомментировал недавний визит представителей США в Москву. Он выразил недовольство тем, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер значительно чаще посещали Москву, чем Киев.

Снова появились все пункты капитуляции, а по-другому это не назвать, синхронно с приездом Кушнера и Уиткоффа на Украину отметил Микиша

Ранее депутат Рады Анна Скороход также заявляла, что американская сторона представила Киеву условия мирного урегулирования, которые она сочла хуже предыдущих.

При этом российская сторона подчеркивала, что все публикации СМИ по возможному содержанию мирного плана не соотносятся с реальностью. Кроме того, пока не существует каких-либо стройных планов по урегулированию.