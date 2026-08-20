Кремль: предпосылок для оптимизма по переговорам с Украиной нет

Кремль: предпосылок для оптимизма по переговорам с Украиной нет Кремль: предпосылок для оптимизма по переговорам с Украиной нет

Москва20 авг Вести.Сейчас нет предпосылок для оптимизма в вопросе мирного урегулирования из-за позиции киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В настоящий момент в связи с позицией киевского режима каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного урегулирования нет сказал он журналистам

Дмитрий Песков отметил, что обстановка на фронтах хорошо известна, а специальная военная операция продолжается.

Также, по его словам, Россия ценит усилия всех стран, которые искренне хотят способствовать украинскому урегулированию, но таких пока мало.

В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре, который прошел в июле, Россия названа страной, представляющей долгосрочную угрозу евроатлантическому альянсу. Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году и примерно такую же сумму в следующем.

Месяцем ранее президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и глава киевского режима Зеленский провели переговоры. По итогам встречи они опубликовали заявление с пятью условиями для начала процесса урегулирования.

В числе таких требований - предоставление гарантий безопасности для Украины, включая развертывание многонациональных сил, сохранение заморозки российских активов вплоть до полной компенсации ущерба, немедленное и полное прекращение огня.

По мнению российского МИД, в заявлении европейских лидеров нет ничего нового. Те же тезисы они пытались продвигать еще в 2022-2024 гг, но они сами себя дискредитировали, так как были изначально нацелены не на мир, а на войну.