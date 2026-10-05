МИД: удары по военным объектам Украины не дадут ей нанести ущерб экономике РФ

Мирошник назвал цель усиления ударов России по военным объектам Украины МИД: удары по военным объектам Украины не дадут ей нанести ущерб экономике РФ

Москва5 окт Вести.Усиление ударов России по военным объектам Украины в ответ на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского призвано лишить Киев возможности совершать удары, способные нанести ущерб российской экономике, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник газете "Известия".

Мирошник прокомментировал угрозы Зеленского в адрес России, прозвучавшие в интервью агентству Reuters. Зеленский заявил о планах нарастить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в ответ на поражение военных объектов в Киеве и других городах Украины.

После заявления Зеленского удары ВС России по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины будут усилены приводят "Известия" слова Мирошника

Угрозы со стороны Зеленского и уж тем более попытки их реализации продолжат оказывать все более разрушительное влияние на саму Украину, подчеркнул посол.

Наша задача - максимально лишить Зеленского возможности какой-либо эскалации и каких-нибудь ударов, которые могли бы нанести ущерб российской экономике пояснил посол

Минобороны заявило, что в ответ на угрозы со стороны Киева интенсивность ударов по украинским военным объектам продолжит увеличиваться.

Между тем президент США Дональд Трамп потребовал от Зеленского "сбавить обороты" в ударах по российскому топливно-энергетическому комплексу.