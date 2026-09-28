Москва28 сенВести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского "сбавить обороты" в отношении ударов по российскому топливно-энергетическому комплексу, и тот сказал, что Украина, возможно, поступит так.
Об этом рассказал ведущей телеканала Fox News сам глава Белого дома.
Журналистка спросила американского лидера, который находился на турнире по гольфу Presidents Cup в пригороде Чикаго (штат Иллинойс), по поводу ситуации вокруг запрета на экспорт американского дизельного топлива.
Я поговорил с … Зеленским. Я сказал: "Вам нужно сбавить обороты в отношении нефтеперерабатывающих заводов [России]". Он ответил: "Ну, возможно, мы так и поступимответил Трамп
Президент США уверенно пообещал, что решит эту проблему.
Но мы разберемся с этой ситуациейзаключил Трамп
Ранее глава Белого дома в ходе интервью журналисту Клэю Трэвису заявил, что принимает меры для разрешения конфликта между Россией и Украиной. Американский лидер отметил, что украинский конфликт оказался "самым сложным из всех".
Трамп также призвал Зеленского пойти на мирное соглашение с Россией. Он выразил уверенность, что украинский кризис можно урегулировать до начала зимы.