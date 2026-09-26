Москва26 сен Вести.В ходе разговора с американской прессой на Южной лужайке Белого дома президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского пойти на мирное соглашение с Россией.

Я договорился с Зеленским по многим разным темам, и по многим из этих вопросов у нас очень большое согласие. Но знаете, чего я от него хочу? Чтобы он заключил сделку. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, сказал Трамп журналистам

Ранее Дональд Трамп сообщил, что верит в возможность урегулирования украинского кризиса до начала зимы.

При этом на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России нет проблем с доверием в вопросе переговоров по Украине, но надо выполнять ранее принятые договоренности о завершении конфликта.