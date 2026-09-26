У России нет проблем с доверием на переговорах по Украине, заявил Лавров Лавров: у РФ нет недостатка доверия в вопросе украинского урегулирования

Москва26 сен Вести.У России нет проблем с доверием в вопросе переговоров по урегулированию украинского конфликта, однако для его решения необходимо выполнять договоренности, которые направлены на завершение конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

Дипломат отметил, что Россия еще с 2014 года предлагала целый ряд инициатив, которые были направлены на урегулирование конфликта на Украине, среди них были Минские соглашения, переговоры в Стамбуле и саммит Россия — США на Аляске.

Россия со своей стороны была готова к компромиссам и неоднократно это подтверждала, однако Киев и Запад неизменно срывали эти инициативы, подчеркнул Лавров.

Поэтому вот судите сами, я не знаю. Я эту последовательность событий много раз излагал. И доверия с нашей стороны, ну, нет недостатка никакого сказал Лавров

Ранее глава МИД РФ подчеркнул, что Запад часто игнорирует резолюции ООН, если они противоречат его целям.