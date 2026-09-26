Резолюции ООН игнорируются Западом — у него свои цели, заявил Лавров Лавров: резолюции ООН часто игнорируются Западом, преследующим свои цели

Москва26 сен Вести.Резолюции ООН часто игнорируются Западом, преследующим свои цели. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

Резолюции Совета Безопасности не выполняются, к сожалению. И каждый раз невыполнение связано с тем, что Запад проводит свою скрытую повестку дня. Резолюции по урегулированию бывшей Югославии, резолюции 1244… которая предусматривала, что на территории Косово будут развернуты, пусть символически, но все-таки какие-то полицейские силы Сербской Республики, и многие другие вещи предусматривались. Нет никакой больше этой резолюции. Хотя мы постоянно напоминаем о том, что были шансы на нормальное урегулирование... не проводя никаких референдумов сказал дипломат

Также Лавров заявил, что когда Запад игнорирует расцвет нацизма на Украине, он ставит под удар основы существования ООН.