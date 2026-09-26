Москва26 сенВести.Когда Запад игнорирует расцвет нацизма на Украине, он ставит под удар основы существования Организации Объединенных Наций. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН.
Дипломат отметил, что многие из западных политиков сейчас сами заражены вирусом русофобии, экстремизма и расового превосходства. Поэтому они потворствуют режиму Владимира Зеленского, который чествует военных преступников и нацистских коллаборационистов.
Вместе с тем, напомнил Лавров, в Уставе ООН заложены итоги Второй мировой войны, главным из которых которой стал разгром нацистской Германии и ее союзников.
Когда [Запад] сегодня стыдливо закрывает глаза на все более явные проявления украинского нацизма, под удар подводятся сами основы ооноцентричного миропорядказаявил Лавров
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа ведет себя недальновидно, когда раздувает русофобские настроения. Подобная политика, подчеркнул он, не приведет к снижению напряженности на континенте.