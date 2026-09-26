Лавров: когда Запад игнорирует нацизм на Украине, он ставит под удар основы ООН

Лавров: Запад ставит под удар основы ООН, игнорируя нацизм на Украине Лавров: когда Запад игнорирует нацизм на Украине, он ставит под удар основы ООН

Москва26 сен Вести.Когда Запад игнорирует расцвет нацизма на Украине, он ставит под удар основы существования Организации Объединенных Наций. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Дипломат отметил, что многие из западных политиков сейчас сами заражены вирусом русофобии, экстремизма и расового превосходства. Поэтому они потворствуют режиму Владимира Зеленского, который чествует военных преступников и нацистских коллаборационистов.

Вместе с тем, напомнил Лавров, в Уставе ООН заложены итоги Второй мировой войны, главным из которых которой стал разгром нацистской Германии и ее союзников.

Когда [Запад] сегодня стыдливо закрывает глаза на все более явные проявления украинского нацизма, под удар подводятся сами основы ооноцентричного миропорядка заявил Лавров

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа ведет себя недальновидно, когда раздувает русофобские настроения. Подобная политика, подчеркнул он, не приведет к снижению напряженности на континенте.