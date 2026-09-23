Москва23 сен Вести.Страны Европы, продолжая развивать русофобскую политику, ведут себя недальновидно и не приближают разрядку напряженности на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами он пояснил, что европейские страны выступают против России в унисон с Великобританией.

С нашей точки зрения, это абсолютно недальновидная политика. Это никоим образом не приближает нас к шагам, которые в перспективе могли бы привести к разрядке напряженности и деэскалации на Европейском континенте пояснил Песков

Он также прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Великобритании Энди Бернема. Чиновник обвинил Россию в распространении дезинформации.

Нагнетание русофобских настроений и такое поддерживание атмосферы тотальной русофобии – это то, чем Британия занимается считает Песков

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о партии Марин Ле Пен "Национальное объединение". Он заявил, что они встали на путь русофобии, переняв украинский нацизм.