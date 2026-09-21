Медведев: партия Ле Пен присоединилась к курсу ЕС на поддержку нацизма

Медведев назвал партию Ле Пен русофобами и пособниками нацистов Медведев: партия Ле Пен присоединилась к курсу ЕС на поддержку нацизма

Москва21 сен Вести.Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" встала на путь поддержки европейской русофобии и украинского нацизма, отметил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал заявление Ле Пен, что передача активов французского ретейлера Auchan во временное управление российской компании стало "враждебным шагом".

Тысячи санкций против россиян во Франции, плюс ракеты для киевских дегенератов – разве это были дружественные шаги? Похоже, теперь партия Ле Пен стала обычной европейской партией: русофобия и поддержка нацистов в Киеве написал Медведев в соцсети X

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче активов российской дочерней компании Auchan под временное управление "Л.Е.В. Менеджмент". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что при принятии этого решения учитывалось нахождение Франции в списках недружественных России стран.