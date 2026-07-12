Москва12 июл Вести.Решение лидера парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен баллотироваться на пост президента Франции рискованное и неожиданное. Об этом рассказал ИС "Вести" директор аналитического центра "Обсерво" при франко-российской Торгово-промышленной палате Арно Дюбьен.

Марин Ле Пен и ряд членов ее партии в 2025 году признали виновными в хищении средств Европарламента. Ее приговорили к пятилетнему запрету избираться в органы государственной власти. Однако 7 июля текущего года Апелляционный суд Парижа сократил срок действия запрета для Ле Пен на участие в выборах, поэтому она готова выставить в 2027 году свою кандидатуру на пост президента Франции.

По словам аналитика, это очень умная и хитро сыгранная партия со стороны Марин Ле Пен и ее компании. Но ситуация все также остается неопределенной и многое будет зависеть от сроков и содержания кассационного суда.

Надо сказать, что это сюрприз. Мало кто ожидал, что Ле Пен сможет. И в таких условиях она пошла на очень неожиданный и рисковый шаг на самом деле. Почему? Потому что в краткосрочной перспективе очень хитро, умно сыграна партия. То есть формально сохраняется презумпция невиновности, до решения кассационного суда приостанавливаются решения всех предыдущих инстанций, но ведь кассация может принять решение до первого тура президентских выборов. Скорее всего, в самом разгаре президентской кампании. Что будет тогда? Во-первых, какое решение? И если будет отрицательное решение, а что будет? Домашний арест? Как в таких условиях вообще кампанию проводить? Какая реакция может быть у общества? То есть, это не конец интриги отметил Дюбьен

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать решение суда по делу Ле Пен.