Аналитик Дюбьен: Филипп набирает больше голосов у пенсионеров, чем Ле Пен Дьюбен рассказал, почему Филипп набирает больше голосов среди пенсионеров

Москва12 июл Вести.Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп набирает среди пенсионеров больше голосов на пост кандидата в Президенты, чем лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Об этом рассказал ИС "Вести" директор аналитического центра "Обсерво" при франко-российской Торгово-промышленной палате Арно Дюбьен.

Аналитик отметил, что главным фактом является изменение настроений среди пенсионеров, ведь от них в какой-то части зависит политический ландшафт страны.

Самый большой и судьбоносный, по-моему, перелом – это то, что пенсионеры во Франции – это очень многочисленные обеспеченные люди, у которых есть что терять. Они долгие годы считались социологами главным сдерживающим фактором на пути главной преградой к власти Национального объединения. Буквально вчера опрос показывает, что Ле Пен побеждает Эдуар Филипп, набирая 54% во втором туре, и даже у пенсионеров набирает больше. Вот это главный момент. Очень сложно во Франции победить, если ты не заслужил доверие пенсионеров, если в этой части электората не набираешь большинство. Вот это абсолютно тектонический сдвиг пояснил Дюбьен

Аналитик также назвал решение решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции рискованным. По его словам, это очень умная и хитро сыгранная партия со стороны Марин Ле Пен и ее компании.