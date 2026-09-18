Москва18 сен Вести.Швейцарское правительство обеспокоено решением властей РФ передать российские активы Nestle под временное управление государства. Об этом сообщает Reuters.

Указом президента России Владимира Путина от 17 сентября российские структуры Nestle ("Нестле Кубань" и "Нестле Россия") и российское подразделение Auchan ("Ашан") переданы под временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент".

В свою очередь, Швейцария в лице секретариата по экономическим вопросам и МИДа на протяжении нескольких недель взаимодействует с Nestle. Компании оказывается поддержка, в том числе через дипломатические каналы. Швейцарская сторона намерена добиться того, чтобы Nestle смогла изложить российским властям свою позицию, и отменить решение о введении внешнего управления.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, при принятии решения о внешнем управлении российскими подразделениями Nestle и Auchan учитывалось, что это активы из недружественных стран. При этом представитель Кремля подчеркнул, что сейчас речь идет именно о введении внешнего управления, никаких других решений пока не принималось.