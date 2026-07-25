В России планируют продать национализированную кондитерскую фабрику "Рошен" Правительство РФ намерено приватизировать бывшую фабрику Порошенко в Липецке

Москва25 июл Вести.Правительством Российской Федерации липецкая фабрика, которая ранее была изъята у кондитерской корпорации Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), включена в программу приватизации на 2026-2028 годы.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Указанный документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Как уточняется, в программу приватизации включили 99,9% пакета акций акционерного общества.

Ранее акции кондитерской фабрики Roshen перешли в собственность Российской Федерации.

Также стало известно, что склад кондитерской фабрики Roshen в Киевской области почти полностью разрушен в результате пожара.