Москва6 июл Вести.Росатом (владеет 49% ГК "Дело") намерен выкупить долю (51%) Сергея Шишкарева в ГК "Дело" в рамках "русской рулетки". Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Наша позиция была сформулирована давным-давно, когда мы, собственно, направляли наш оффер в рамках этой сложной процедуры, так называемой "русской рулетки". Действительно, Сергей Шишкарев озвучил в конце июня свое нежелание выкупать долю Росатома. И с 1 июля начались новые процедуры в рамках технологии "русской рулетки". Ближайшие дни — это юридическое уточнение и формирование позиции нотариусов о том, что не состоялся и не состоится выкуп со стороны Сергея Николаевича Шишкарева. А дальше мы будем уточнять юридические параметры платежа сказал он

Лихачев отметил, что госкорпорация намерена совершать свой платеж, чтобы в рамках эшелонированной процедуры "русской рулетки" приобрести соответствующий пакет.

Мы можем эту работу ускорить, если будет согласие собственника на то, чтобы, как можно скорее, это провести, не дожидаясь всех нотариальных, банковских и других процедур. Здесь никакой ошибки быть не может, надо все заранее выверить. Но мы планируем провести с Шишкаревым переговоры и, может быть, по времени, как можно скорее этот выкуп совершить пояснил он

По его словам, данная процедура ускорит процесс формирования большой логистический кластера, который реализует Росатом.

Нам это действительно нужно, несмотря на очень сложную конъюнктуру мирового логистического рынка, тех проблем, которые есть сегодня, в том числе из-за мировой макроэкономической ситуации, во внутренней логистике, мы продолжаем формировать большой логистический кластер. Не то чтобы национального чемпиона, а крупного мирового игрока. У нас стоит задача быть в топе и БРИКС, и мира по перевозкам в современной сложной логистике, мобилизуя все наши имеющиеся мощности, и мощности FESCO, и мощности задействования на Северном морском пути. Ии, конечно же, к компании "Дело" мы относимся не менее внимательно и заботливо, чем второй собственник сказал он

Лихачев добавил, что уже сейчас заметен вклад Росатома в работу ГК "Дело".

Мы уже видим достаточно большую свою лепту, свой вклад в развитие "Дела". Если вы сравните экономические параметры группы компаний "Дело" до прихода акционера под названием Росатом и, начиная с 2019 года, динамику развития, то убедитесь, что произошел не просто качественный, прошел порядковый рост этих показателей, как с точки зрения объемов, оборотов, так с точки зрения доходности, эффективности. Компания находится не в самом лучшем состоянии в силу ряда причин. Но еще раз хочу подчеркнуть, для нас это ценность, эта компания, в первую очередь коллектив и все технические компетенции, которыми она сегодня, на сегодняшний день обладает добавил он

В конце июня основатель и глава совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев сообщил, что не станет выкупать 49% акций группы компаний у Росатома. По его словам, это решение было для него трудным.