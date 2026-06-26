Шишкарев не будет выкупать 49% акций УК "Дела" у госкорпорации "Росатом"

Шишкарев отказался выкупать 49% акций УК "Дела" у Росатома Шишкарев не будет выкупать 49% акций УК "Дела" у госкорпорации "Росатом"

Москва26 июн Вести.Основатель и глава совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев сообщил, что не станет выкупать 49% акций УК "Дело" у Росатома. Сообщение по этому поводу было опубликовано в его Telegram-канале.

Выкупать пакет не буду. Это трудное для меня решение, но я принял его как основатель, как человек, отвечающий за компанию, - исходя из интересов бизнеса с более чем 30-летней историей, бизнеса, в котором сегодня работают тысячи человек сообщил Шишкарев

К Росатому, как добавил Шишкарев, переходит право определять структуру владения группой "Дело".

ГК "Дело" — лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. Роскосмос в 2019 году вошла в капитал "Дела", приобретя 30% группы у одноименной УК. Впоследствии доля госкорпорации выросла до 49%.