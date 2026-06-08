Gloria Jeans намерена избавиться от последних производственных активов в РФ "Коммерсант": GJ намерена продать последние производственные активы в РФ

Москва8 июн Вести.Производитель одежды Gloria Jeans намерен сдать в аренду или продать свои последние крупные производственные площадки в Ростовской области. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Минпромторга участникам рынка одежного ретейла.

В приложении к письму основатель Gloria Jeans Владимир Мельников обращается к главе ведомства Антону Алиханову с просьбой помочь в реализации площадок "для возможного размещения на них промышленных производств и создания новых рабочих мест". Уточняется, что на этих площадках возможно организовать полный цикл пошива одежды.

Согласно письму, общая площадь помещений в Шахтах и Новошахтинске составляет 148,6 тыс. кв. м. Речь идет также о фабрике в Миллерово и складе в Зверево, который сдан в аренду.

Подчеркивается, что Gloria Jeans распродает производственные площадки с 2024 года. Ранее сеть владела пятью фабриками по пошиву одежды, однако три из них пришлось продать "из-за острой нехватки персонала для обеспечения эффективного производства".

В декабре 2024 года сообщалось, что GJ закрывает ряд своих производств в Ростовской области. Уточнялось, что речь шла о закрытии швейного цеха в Сальске. В апреле 2025-го фабрики ретейлера в Усть-Донецке и Красном Сулине Ростовской области стали собственностью производителя спецодежды "Булава".

Компания Gloria Jeans была основана Владимиром Мельниковым в Ростовской области в 1988 году. К концу 2024 года у компании было 710 магазинов по всей России.