Gloria Jeans перевела большинство своих офисных сотрудников в Дубай Shopper’s: Gloria Jeans перевела в Дубай большую часть офисных сотрудников

Москва11 июн Вести.Российская компания Gloria Jeans перевела в Дубай более 100 офисных сотрудников, сообщает отраслевое издание Shopper’s.

Компания приступила к подготовке офиса в Дубае в 2025 году. При этом московский офис Gloria Jeans продолжает работу, поддерживая розничную сеть в России.

Решено, что это эффективнее с точки зрения управления производством, закупки материалов приводит издание слова сотрудника HR-отдела Gloria Jeans

Газета "Коммерсант" сообщила, что Gloria Jeans намерена сдать в аренду или продать свои последние крупные предприятия в Ростовской области. Компания распродает производственные площадки с 2024 года.

Издание РБК написало, что до конца 2026 года Gloria Jeans намерена закрыть почти 150 своих магазинов, расположенных в разных регионах России.