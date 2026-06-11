Москва11 июнВести.Российская компания Gloria Jeans перевела в Дубай более 100 офисных сотрудников, сообщает отраслевое издание Shopper’s.
Компания приступила к подготовке офиса в Дубае в 2025 году. При этом московский офис Gloria Jeans продолжает работу, поддерживая розничную сеть в России.
Решено, что это эффективнее с точки зрения управления производством, закупки материаловприводит издание слова сотрудника HR-отдела Gloria Jeans
Газета "Коммерсант" сообщила, что Gloria Jeans намерена сдать в аренду или продать свои последние крупные предприятия в Ростовской области. Компания распродает производственные площадки с 2024 года.
Издание РБК написало, что до конца 2026 года Gloria Jeans намерена закрыть почти 150 своих магазинов, расположенных в разных регионах России.