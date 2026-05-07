UniCredit объявил о намерении продать часть российского бизнеса инвестору из ОАЭ

UniCredit продаст часть российского бизнеса инвестору из ОАЭ UniCredit объявил о намерении продать часть российского бизнеса инвестору из ОАЭ

Москва7 мая Вести.Итальянская банковская группа UniCredit Group заявила о планах разделить бизнес в России и продать часть активов частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В рамках сделки предполагается выделение части российского бизнеса в новое юридическое лицо с последующей продажей оставшихся активов покупателю.

После завершения транзакции UniCredit будет владеть 100% "нового банка", покупатель - 100% "банка" с оставшимися активами говорится в сообщении

Завершение сделки запланировано на первое полугодие 2027 года.

По данным компании, покупателем выступает частный инвестор из ОАЭ, которого в сообщении называют "хорошо зарекомендовавшим себя" и имеющим связи с местными деловыми кругами.

В апреле UniCredit опровергла информацию о якобы ликвидации бизнеса в РФ.