В России планируют выделить ЦОДы в отдельный вид экономической деятельности ЦОДы могут выделить в отдельный вид экономической деятельности

Москва24 июн Вести.В России планируется присвоить центрам обработки данных (ЦОД) и площадкам для майнинга собственные коды видов деятельности (ОКВЭД), а также зафиксировать ЦОД в градостроительных правилах как отдельный вид использования земли.

Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект дорожной карты Аналитического центра при правительстве.

За ЦОДами предлагается закрепить статус особо значимого потребителя, а также отменить для них ограничение по подключению к единой электросети при собственной генерации свыше 25 мегаватт.

Ключевые инициативы, выдвинутые отраслевыми ассоциациями и крупными игроками, направлены на устранение правовой неопределенности в статусе операторов ЦОДов, разграничение их ответственности, а также на введение в законодательство базовых понятий говорится в материале

Собеседник из Минцифры рассказал изданию, что ведомство "находится в диалоге с Аналитическим центром при правительстве" для обсуждения разработки дорожной карты развития отрасли ЦОД. По его словам, формируются подходы к работе в данной области.

Ранее президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский отметил, что количество запросов на создание ЦОДов в России будет только расти. По его словам, такая тенденция является хорошей возможностью для компаний, которые занимаются созданием генерирующих мощностей.

Между тем руководитель направления сервиса инженерных систем компании К2Тех Денис Полуэктов сообщил, что в последние полгода резко увеличилось количество аварий в серверных и небольших ЦОДах. Он добавил, что более 10 компаний обратились с проблемами, а их инфраструктура находится в "предсмертном" состоянии.