Москва10 апр Вести.Итальянская банковская группа UniCredit не рассматривает вариант ликвидации бизнеса на территории России или возврата лицензии, сообщает Reuters.

В связи с некоторыми спекулятивными слухами в СМИ, UniCredit подтверждает, что в реализуемой стратегии не произошло никаких изменений, и мы постоянно информируем рынок о деятельности в России сказано в сообщении

В кредитной организации подчеркнули, что любые сообщения, указывающие на обратное, не имеют основания. Группа отметила, что в России UniCredit представляет собой небольшую, но целенаправленную структуру, оказывающую поддержку международным корпорациям в обработке платежей - в частности, в евро и долларах США.

Ранее появилась информация, что UniCredit может закрыть бизнес в России.