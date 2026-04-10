Москва10 апр Вести.Итальянская группа UniCredit рассматривает вариант полного ухода с российского рынка через ликвидацию Юникредит-банка и сдачу лицензии. Об этом сообщили источники "Коммерсанта".

Ранее компания пыталась продать активы инвесторам из России и с Ближнего Востока, однако сделки не состоялись. В связи с этим стратегия была пересмотрена, пишет издание.

В настоящее время банк сокращает присутствие: за последний год численность сотрудников уменьшилась почти на 40%, а кредитный портфель сократился вдвое. Одной из причин отказа от продажи называют ее экономическую нецелесообразность - из-за действующих ограничений иностранные акционеры могли бы получить лишь около 5% от капитала после обязательных дисконтов и платежей.

Эксперты отмечают, что при ликвидации оставшиеся средства будут распределены между акционерами, однако вывести их за пределы России напрямую не получится -они могут быть размещены на специальных счетах. В перспективе такие активы теоретически могут быть использованы в рамках обмена с замороженными российскими средствами за рубежом.

Банк UniCredit работает в России с 1989 года. В прошлом году итальянский суд поставил банку ультиматум: кредитная организация должна уйти с российского рынка, чтобы начать процедуру поглощения банка Banco PM.