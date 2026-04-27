"Лэтуаль" планирует ликвидировать 150 магазинов в этом году "Лэтуаль" планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году для оптимизации сети

Москва27 апр Вести.Российская косметическая сеть "Лэтуаль" намерена в 2026 году закрыть 150 магазинов в рамках плановой оптимизации розничной сети, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники и директора по маркетингу компании Татьяну Ломтеву.

По словам Ломтевой, сеть пересматривает эффективность отдельных локаций, анализирует клиентский трафик и учитывает меняющееся потребительское поведение. Закрытие магазинов — это часть "плановой работы по повышению качества сети и ее адаптации к условиям рынка", пояснила руководитель.

В начале 2026 года ретейлер уведомил арендодателей о ликвидации части торговых точек. Отсутствие лицензий на продажу ряда популярных парфюмерных и косметических брендов, в частности французского Chanel, привело к сокращению ассортимента и падению продаж в офлайн-магазинах, добавил в беседе с изданием один из партнеров компании. В 2025 году сеть закрыла 93 точки, общее число магазинов снизилось на 10%.

Опрошенные "Известиями" эксперты связывают сокращение магазинов с уходом покупателей в онлайн, изменением формата розничной торговли и снижением покупательской активности. В последние годы "Лэтуаль" активно развивала собственную онлайн-платформу, что по мнению источников, негативно сказалось на трафике в физических точках. В рамках развития нового формата в 2026 году компания обновила 258 магазинов.

Рынок косметики в России демонстрирует снижение продаж в офлайн-сегменте. По данным BusinesStat, в 2025 году объем реализации косметики снизился на 2%, до 3,9 млрд штук. Аналитики отмечают, что покупатели стали рациональнее, совмещая онлайн- и офлайн-покупки. Снижение числа стационарных точек также связано с усилением конкуренции со стороны крупных игроков, таких как "Золотое Яблоко", и маркетплейсов.

В последние годы аналогичные процессы происходят и у других ритейлеров. Так, сеть "Подружка" закрыла 25 магазинов, "Рив Гош" сократил около 10% точек после перехода под контроль Wildberries & Russ, а "Иль де Ботэ" приостановил развитие офлайн-сети. Из сегмента одежды известно о сокращениях у OSTIN, Gloria Jeans и Concept Group.

Сокращение торговых площадей является общей тенденцией для различных сегментов розницы России, в том числе продовольственного ретейла и рынков стройматериалов. Внедрение новых законодательных инициатив, в том числе по регулированию электронной торговли и повышению ставок НДС на онлайн-продажи, также влияет на бизнес-модели компаний и их планы адаптации к новой экономической реальности.

Компания "Лэтуаль", основанная в 1997 году и являющаяся одним из лидеров парфюмерно-косметической индустрии России, продолжает работу по балансировке физического и цифрового присутствия на рынке в условиях меняющихся предпочтений потребителей и экономических показателей. По итогам 2025 года сеть впервые за долгое время зафиксировала чистый убыток свыше 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов одежды O'STIN в 2025 году закрыла 62 магазина и отправила под сокращение 15% сотрудников.