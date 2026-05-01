Москва1 маяВести.Компания Estée Lauder сократит до 10 тысяч рабочих мест по всему миру в рамках масштабной структуризации, которая предполагает слияние с Puig. Об этом сообщила пресс-служба бренда.
По текущим оценкам компании, общее сокращение штата составит от 9000 до 10 000 человек... Более 70 % этого увеличения связано с сокращением демонстрационных позиций в точках продаж в некоторых непродуктивных отделах универмагов и отдельно стоящих магазиновговорится в заявлении
Упор будет сделан на быстрорастущие цифровые и специализированные розничные каналы, такие как Ulta, Sephora, Amazon и TikTok Shop.
Также уточняется, что часть персонала пройдет переобучение и будет направлена в другие подразделения. В компании отметили, что благодаря этому шагу расходы сократятся примерно на 1,2 млрд долларов.