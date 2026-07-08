Москва8 июл Вести.Маркетплейс "Яндекс Маркет" приступил к пересмотру структуры своих команд, который затронет до 15% персонала.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на рынке e-commerce.

Согласно данным пресс-службы, речь идет не о сокращении штата, а о внутренней ротации сотрудников.

По информации собеседника издания, руководство компании на встрече с сотрудниками информировало их о планах по уменьшению штата подразделения и сокращению бюджета. Однако представитель компании опроверг эти сведения, заявив, что информация о сокращении штата не соответствует действительности, а общий объем бюджета в текущем году останется без изменений.

Он пояснил, что компания пересматривает структуру команд с целью сосредоточить ресурсы на наиболее важных проектах. В числке них: отказ от непрофильных проектов и дублирующих функций, перенаправление маркетингового бюджета на приоритетные для маркетплейса задачи – улучшение условий для продавцов и специальные предложения для покупателей.

В статье говорится, что изменения коснутся до 15% текущего персонала "Маркета", однако компания стремится обеспечить ротацию внутри "Яндекса" для максимально возможного числа сотрудников.

Представитель фирмы добавил, что пересмотр структуры является частью долгосрочной стратегии по повышению эффективности бизнеса "Маркета". Он также подчеркнул, что компания продолжит инвестировать в ключевые направления развития, включая совместную работу с подразделением транзакционного искусственного интеллекта (ИИ) для развития сценариев покупки товаров и услуг через "Алису AI".

Ранее компания "Яндекс" опровергла информацию о возможном удалении приложения "Яндекс Пэй" из разработанного фирмой Apple магазина приложений App Store.