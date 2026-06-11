Bloomberg заявило, что Xbox планирует масштабное сокращение штата в июле

На Западе заявили о планах Xbox провести масштабное сокращение штата в июле Bloomberg заявило, что Xbox планирует масштабное сокращение штата в июле

Москва11 июн Вести.Xbox в июле планирует масштабные сокращения рабочих мест, поскольку новый главный исполнительный директор Аша Шарма проводит реорганизацию подразделения видеоигр и игровых консолей Microsoft Corp. (SPB: MSFT). Такую информацию сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. Такой шаг предпринят, чтобы остановить падение доходов.

Помимо этого, как следует из данных агентства, в планах Xbox значительно сократить расходы на маркетинг, а также затраты в некоторых других направлениях бизнеса.

До этого Шарма публично говорила о проблемах. По ее словам, компании нужно "перезагрузить бизнес", который "находится в нездоровом состоянии".

Пока точный масштаб сокращений остается неясным. Официальное объявление ожидается после 30 июня, вскоре после окончания финансового года Microsoft.