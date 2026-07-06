Microsoft объявила о сокращении 4,8 тыс. сотрудников ради инвестиций в ИИ Microsoft сократит почти 5 тыс. сотрудников ради инвестиций в ИИ

Москва6 июл Вести.Технологическая корпорация Microsoft намерена сократить около 4,8 тыс. сотрудников ради инвестиций в сферу развития искусственного интеллекта, пишет The Verge.

По данным издания, такое письмо среди сотрудников распространила главный кадровый директор компании Эми Коулман. Под сокращение попадут 1,6 тыс. сотрудников игрового подразделения Xbox и около 3,2 тыс. работников отдела продаж. Они составляют 2,1% всего штата компании.

Я хочу прямо заявить, что должности, упраздненные сегодня, не будут заменены искусственным интеллектом подчеркнула Коулман

Она также отметила, что это решение далось компании непросто, и корпорация "постоянно ищет способы сократить потребность в упразднении рабочих мест". Некоторых сотрудников по возможности переводят на другие должности в соответствии с текущими приоритетами компании и наиболее перспективными направлениями.

Также Microsoft пыталась избежать увольнений с помощью программы добровольного выхода на пенсию. Сотрудники из США, чей совокупный стаж работы в компании в сумме с их возрастом составляет от 70 лет, имеют право на добровольный выход на пенсию. В этом случае им положена единовременная выплата выходного пособия и шестимесячный период наделения правами на невыкупленные опционы на акции. Кроме того, в течение следующих пяти лет за ними сохраняется доступ к медицинскому страхованию корпорации. Этой возможностью воспользовались более 30% сотрудников.

Ранее телеканал CNN сообщал о массовых сокращениях в Нацразведке США.