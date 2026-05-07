РБК: финансовые маркетплейсы обратились в ФАС с жалобой на "Яндекс" Ассоциация финансовых маркетплейсов пожаловалась в ФАС на "Яндекс"

Москва7 мая Вести.Ассоциация финансовых маркетплейсов подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу в отношении "Яндекса" (MOEX: YDEX). Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на IT-рынке. В ассоциации считают, что IT-корпорация не дает равных условий операторам финансовых платформ.

По данным ассоциации, в которую входят Банки.ру, "Сравни", "Финуслуги", "Открытый финансовый маркетплейс" и другие, "Яндекс" поменял подход к демонстрации результатов поисковой выдачи.

Теперь выше органических результатов там размещен виджет, позволяющий получать информацию и выполнять некоторые операции без перехода по ссылкам.

Заявители утверждают, что фактически он копирует функционал финансовых платформ, перехватывая существенную часть трафика. Видимость виджета по банковским запросам с начала 2026 года превысила 80%.

Поиск перестает быть просто инструментом навигации и начинает выполнять несвойственную функцию выбора финансовых продуктов, при этом его алгоритмами управляет сама поисковая система отметила директор финансовых маркетплейсов Мария Князева

По ее мнению, речь идет о нарушении принципов конкуренции, кроме того, это мешает пользователям получить весь набор доступных предложений.

В ассоциации считают, что регулировать деятельность оператора финансовой платформы должен Центробанк.

Между тем в "Яндексе" утверждают, что не получали жалобу и не знакомы с претензией.

В компании заявили, что обогащенные ответы в поиске построены по прозрачным правилам и доступны всем партнерам, включая финансовые платформы.