Москва22 июлВести.Торговая сеть "Стокманн" планирует в течение года закрыть до пяти своих универмагов.
Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.
Сообщается, что уже прекратил свою работу магазин в Новосибирске, а весной следующего года еще один закроется в Перми. Также будет еще "пара закрытий".
Уточняется, что закрытие универмагов зависит в том числе от условий, которые готовы предложить арендодатели.
Ситуация в некоторых универмагах усугубилась из-за перебоев с поставками одежды и обуви … Однако эти обстоятельства не связаны с решением о закрытии магазиновсказано в публикации
При этом открытие новых универмагов в обозримом будущем не планируется, однако рассматривается возможность запустить магазин в строящемся торговом центре "Олимпийский" в Москве, ввод в эксплуатацию которого намечен на 2027 год.
Ранее также стало известно, что сеть магазинов одежды O'STIN в 2025 году закрыла 62 магазина, сократила 15% сотрудников и останавливаться на этом не планирует.
Кроме того, в апреле турецкие бренды одежды Club, Mudo, NetWork и Oxxo начали закрывать магазины в России. Компания "Марка Рус", управляющая ими, решила прекратить их работу.