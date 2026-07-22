"Стокманн" планирует закрыть до пяти своих магазинов в РФ в ближайший год

В ближайший год "Стокманн" планирует закрыть до 5 своих универмагов в России "Стокманн" планирует закрыть до пяти своих магазинов в РФ в ближайший год

Москва22 июл Вести.Торговая сеть "Стокманн" планирует в течение года закрыть до пяти своих универмагов.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

Сообщается, что уже прекратил свою работу магазин в Новосибирске, а весной следующего года еще один закроется в Перми. Также будет еще "пара закрытий".

Уточняется, что закрытие универмагов зависит в том числе от условий, которые готовы предложить арендодатели.

Ситуация в некоторых универмагах усугубилась из-за перебоев с поставками одежды и обуви … Однако эти обстоятельства не связаны с решением о закрытии магазинов сказано в публикации

При этом открытие новых универмагов в обозримом будущем не планируется, однако рассматривается возможность запустить магазин в строящемся торговом центре "Олимпийский" в Москве, ввод в эксплуатацию которого намечен на 2027 год.

Ранее также стало известно, что сеть магазинов одежды O'STIN в 2025 году закрыла 62 магазина, сократила 15% сотрудников и останавливаться на этом не планирует.

Кроме того, в апреле турецкие бренды одежды Club, Mudo, NetWork и Oxxo начали закрывать магазины в России. Компания "Марка Рус", управляющая ими, решила прекратить их работу.