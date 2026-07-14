С начала года в России почти 40 ритейлеров изменили свои стратегии развития

Около 40 ритейлеров пересмотрели планы развития на российском рынке С начала года в России почти 40 ритейлеров изменили свои стратегии развития

Москва14 июл Вести.В Москве за первую половину 2026 года 39 брендов оптимизировали свои магазины. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на отчет консалтинговой компании NF Group.

Уточняется, что 38% брендов, оптимизировавших бизнес, сократили количество точек, 36% - полностью закрыли офлайн-площадки, а 26% - оказались в финансовой "зоне неопределенности".

Почти две трети из них (67%) работают в сегменте одежды и обуви. Для сравнения: на бытовую технику, детскую одежду, товары для дома и ювелирные изделия пришлось лишь по 5% таких случаев, а остальное – на продуктовый ритейл, общественное питание, косметику и парфюмерию, спортивные товары и универмаги говорится в материале

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев рассказал изданию о растущей роли маркетплейсов. По его словам, граждане стали чаще покупать одежду и обувь в интернете из-за широкого выбора и возможности сравнить цены.

Между тем президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев накануне заявил, что с сентября продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут прикреплять официальные документы о подлинности товаров.

Ранее стало известно, что бренд одежды Present & Simple закрывает свои магазины в Москве и Санкт-Петербурге. В компании отметили, что собираются перезапуститься в новом формате.