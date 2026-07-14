Москва14 июлВести.В Москве за первую половину 2026 года 39 брендов оптимизировали свои магазины. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на отчет консалтинговой компании NF Group.
Уточняется, что 38% брендов, оптимизировавших бизнес, сократили количество точек, 36% - полностью закрыли офлайн-площадки, а 26% - оказались в финансовой "зоне неопределенности".
Почти две трети из них (67%) работают в сегменте одежды и обуви. Для сравнения: на бытовую технику, детскую одежду, товары для дома и ювелирные изделия пришлось лишь по 5% таких случаев, а остальное – на продуктовый ритейл, общественное питание, косметику и парфюмерию, спортивные товары и универмагиговорится в материале
Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев рассказал изданию о растущей роли маркетплейсов. По его словам, граждане стали чаще покупать одежду и обувь в интернете из-за широкого выбора и возможности сравнить цены.
Между тем президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев накануне заявил, что с сентября продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут прикреплять официальные документы о подлинности товаров.
Ранее стало известно, что бренд одежды Present & Simple закрывает свои магазины в Москве и Санкт-Петербурге. В компании отметили, что собираются перезапуститься в новом формате.