Модный кризис: крупные бренды одежды РФ распродают товары со скидками до 90% Крупные российские бренды одежды начали распродавать товары со скидками до 90%

Москва23 июл Вести.В первые шесть месяцев 2026 года около 10 крупных российских брендов одежды и обуви начали проводить масштабные распродажи. Скидки на товары доходят до 90%, говорится в исследовании консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP, бывшая Cushman & Wakefield), выдержки из него приводит газета "Известия".

Среди компаний, которые решились на крупную распродажу, – Gate31. В первом квартале 2026 года бренд понес убытки в размере 31 млн рублей. После этого были объявлены скидки 31%. Основатель компании Денис Шевченко связывает финансовые трудности с длительным спадом на fashion-рынке. Кроме того, по его словам, на размер убытков влияет и решение до последнего сохранять розничную сеть и штат сотрудников в ожидании восстановления спроса.

Бренд нижнего белья Chois распродает свои товары со скидками в размере 30%. Ранее основательница компании Софья Власова заявляла о возможности закрытия бизнеса. Она отмечала, что за последний год стало меньше продаж и упал размер среднего чека. Все это – на фоне сложностей с привлечением новых клиентов из-за ограничений в работе ряда соцсетей.

О вынужденных распродажах с большими скидками сообщила и владелица ювелирного бренда Viva la Vika Виктория Молдавская. По ее словам, весной 2026 года четыре магазина сети оказались под угрозой закрытия.

Куда более агрессивную ценовую политику ведет бренд Feelz. В апреле основатель компании Никита Серебров объявил о приостановке работы и распродаже остатков коллекций со скидками до 90%. По его словам, это связано с резким падением офлайн-продаж, а также с повышением комиссий маркетплейсов и стоимости логистики и хранением товаров на складах.

Аналитики назвали такие распродажи следствием снижения потребительского спроса, усиления сберегательной модели поведения покупателей, а также изменения налоговой нагрузки после реформирования ставок НДС.

Ранее экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев сообщил, что в России дорожает обувь и одежда, так как фабрики вынуждены повышать заработные платы швеям из-за нехватки кадров. По его словам, сейчас на производствах не хватает специалистов, так как мастера в силу возраста уходят на пенсию.