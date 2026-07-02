Кризис бренда IKEA: эксперт оценила первое за 40 лет закрытие магазина в Швеции Впервые за 40 лет IKEA закрывает магазин в Швеции – меняется стратегия развития

Москва2 июл Вести.Крупнейший в мире производитель мебели IKEA пересматривает стратегию развития – впервые за 40 лет закрывается магазин в Швеции. Главная причина связана с изменением формата торговли, более 20% процентов всех продаж приходятся на онлайн-сегмент. Об этом ИС "Вести" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

По ее словам, IKEA сегодня пытается подстроиться под изменения рынка и желания своих клиентов, поэтому большую долю своей продукции продает онлайн. Часть магазинов закрывается, потому что люди стали реже приходить за покупками лично, добавила эксперт.

Мы можем видеть ситуацию, когда достаточно уже большую долю своей продукции [IKEA] продает через онлайн. И сейчас она больше меняет формат своей работы на открытие более локальных магазинов, а, соответственно, поскольку более 20% уже находится в [сегменте] интернет-заказов, то тогда уже большие магазины становятся менее востребованы. То есть люди уже не особо готовы ездить по большим магазинам, поэтому они заменяют на формат меньшего размера объяснила Ермилова

Еще одна из причин – рост конкуренции, потому что на европейский рынок стали заходить китайские производители мебели, пояснила специалист.

Маркетплейсы предлагают более низкие цены, и это тоже, в общем, влияет на компанию, в том числе как важного участника рынка. … Все равно IKEA остается самым большим мебельным ретейлером мира, … они продолжают инвестировать в онлайн-торговлю и открывают магазины нового формата подчеркнула она

В 2022 году шведский мебельный концерн IKEA окончательно ушел из России и прекратил свою работу на территории страны. В 2025 году высказывались предположения, что IKEA не вернется в Россию еще в течение трех ближайших лет.