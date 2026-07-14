Стала известна причина подорожания обуви и одежды в России Эксперт Тимофеев назвал причину подорожания обуви и одежды в России

Москва14 июл Вести.В России дорожает обувь и одежда, так как фабрики вынуждены повышать заработные платы швеям из-за нехватки кадров. Об этом ИС "Вести" заявил экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев.

По его словам, сейчас на фабриках не хватает специалистов, так как мастера в силу возраста уходят на пенсию.

А молодые почему-то, бывает, если идут, чаще именно в дизайнерские разработки, не идут, как хотелось бы, в том объеме, в массовый сегмент, то есть на обычные фабрики. Поэтому сейчас фабрики вынуждены – для того чтобы мотивировать людей приходить в данную профессию – повышать заработные платы. И, соответственно, ... рост заработных плат потихонечку будет сказываться и на немножечко удорожании одежды сказал Тимофеев

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина назвала обязательную процедуру перед ноской новой одежды.